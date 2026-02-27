तेलंगाना : सीएम रेड्डी ने आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों को हरसंभव मदद का आश्वासन दिया
हैदराबाद, 27 फरवरी (आईएएनएस)। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने शुक्रवार को आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों को समाज में सम्मान के साथ रहने में मदद करने के लिए सभी आवश्यक समर्थन का आश्वासन दिया।
उन्होंने कहा कि वापस आए माओवादियों को सुरक्षा और दूसरे पुनर्वास के फायदे देने में कोई कमी नहीं होगी।
मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने यह भरोसा तब दिया जब हाल ही में सरेंडर करने वाले बैन सीपीआई (माओवादी) के छह टॉप कैडर उनसे मिलने आए।
डीजीपी ऑफिस के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने पुराने माओवादी नेताओं से आमने-सामने बात की। उन्होंने उन्हें जंगलों में कई साल बिताने के बाद डेमोक्रेटिक रास्ता चुनने के लिए बधाई दी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हिंसा किसी भी समस्या का पक्का हल नहीं दे सकती और लोगों की उम्मीदें सिर्फ डेमोक्रेटिक तरीकों से ही पूरी हो सकती हैं।
कैडर ने हथियारबंद लड़ाई छोड़कर मेनस्ट्रीम में आने का मौका देने के लिए मुख्यमंत्री और सरकार को धन्यवाद दिया।
उन्होंने उनसे पड़ोसी राज्यों की मौजूदा पॉलिसी के हिसाब से वापस आए कैडर के लिए राहत और पुनर्वास पैकेज बढ़ाने की भी अपील की।
डीजीपी शिवधर रेड्डी के मुताबिक, वापस आए माओवादियों को उनके कहने पर मुख्यमंत्री से मिलने का मौका दिया गया। डीजीपी ने कहा कि मुख्यमंत्री के कहने पर, पिछले दो सालों में राज्य भर में कुल 591 माओवादी फिर से जुड़ गए हैं, और अब वे आम नागरिकों की तरह नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं।
उन्होंने बताया कि पुलिस डिपार्टमेंट की मिलकर की गई कोशिशों और सरकार की बेहतर रिहैबिलिटेशन पॉलिसी से टॉप नेताओं में भी बदलाव आया है, जिससे उन्होंने डेमोक्रेटिक सिस्टम में नए सिरे से विश्वास के साथ समाज में फिर से जुड़ने का फैसला किया।
राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री से मिलने वाले सरेंडर करने वाले माओवादियों में थिप्पिरी तिरुपति उर्फ देवूजी शामिल हैं, जो सीपीआई (माओवादी) के सेंट्रल कमेटी मेंबर, पोलित ब्यूरो मेंबर और सेंट्रल मिलिट्री कमीशन (सीएमसी) इंचार्ज थे, और मल्ला राजी रेड्डी उर्फ संग्राम।
पोथुला कल्पना उर्फ सुजाता, पुल्लुरी प्रसाद राव उर्फ चंद्रन्ना, दोनों पूर्व सेंट्रल कमेटी मेंबर, बड़े चोक्का राव उर्फ दामोदर, जो तेलंगाना स्टेट कमेटी (टीएससी) सेक्रेटरी थे, और नुने नरसिम्हा रेड्डी उर्फ गंगन्ना, पूर्व स्टेट कमेटी मेंबर, ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात की।
--आईएएनएस
एससीएच