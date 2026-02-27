दिल्ली में दसवां चीफ्स कॉन्क्लेव शुरू, भारत-नेपाल सैन्य रिश्तों पर विशेष जोर

कॉन्क्लेव की शुरुआत राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर माल्यार्पण समारोह के साथ हुई। इसके बाद मौजूदा सेना नेतृत्व और पूर्व सेना प्रमुखों के बीच महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में ऑपरेशनल तैयारियों, क्षमता विकास और वर्तमान सुरक्षा चुनौतियों जैसे विषयों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। इस मंच के जरिए वर्तमान और पूर्व सैन्य नेतृत्व के बीच संवाद को बढ़ावा दिया जाता है, जिससे अनुभवों का आदान-प्रदान संभव हो पाता है और संस्थागत निरंतरता बनी रहती है।