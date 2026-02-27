दिल्ली में होगा चार दिवसीय भारतीय व्यापार उत्सव का आयोजन: प्रवीण खंडेलवाल

उन्होंने शुक्रवार को समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में कहा कि हम एक मई से लेकर चार मई तक भारतीय व्यापार उत्सव का आयोजन करने जा रहे हैं। इस उत्सव का आयोजन दिल्ली के भारत मंडपम में किया जाएगा। इस कार्यक्रम में भारत में बनी वस्तुओं का प्रदर्शन किया जाएगा। इस कार्यक्रम के जरिए हम यह बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम वस्तुओं को उत्पादन कर रहे हैं, ताकि देश के विकास को एक नई गति मिल सके। यह एक तरह का इंडियन बिजनेस एक्सपो है, जिसमें 10 लाख लोग चार दिनों में अंदर आएंगे।