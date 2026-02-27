दिल्ली : सीएम रेखा गुप्ता ने 63 सीटों वाली डबल डेकर टूरिस्ट बस लॉन्च की, किराया 500 रुपए
दिल्ली : सीएम रेखा गुप्ता ने 63 सीटों वाली डबल डेकर टूरिस्ट बस लॉन्च की, किराया 500 रुपए
दिल्ली : सीएम रेखा गुप्ता ने 63 सीटों वाली डबल डेकर टूरिस्ट बस लॉन्च की, किराया 500 रुपए

नई दिल्ली, 27 फरवरी (आईएएनएस)। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को रफी मार्ग से दिल्ली टूरिज्म की स्टेट-ऑफ-द-आर्ट डबल-डेकर इलेक्ट्रिक टूरिस्ट बस सर्विस, 'देखो मेरी दिल्ली' को हरी झंडी दिखाई।

एक अधिकारी ने बताया कि बस का किराया 500 रुपए प्लस 5 प्रतिशत जीएसटी है। पांच से 10 साल के बच्चों का किराया 300 रुपए से अधिक 5 प्रतिशत जीएसटी है, जबकि पांच साल से कम उम्र के बच्चे फ्री में सफर कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 63 सीटों वाली यह बस, जिसमें मॉडर्न सुविधाएं, एडवांस्ड सेफ्टी सिस्टम और एक पैनोरमिक अपर डेक लगा है, टूरिस्ट को आरामदायक और यादगार सफर का अनुभव देगी।

दिल्ली के टूरिज्म मिनिस्टर कपिल मिश्रा के साथ, मुख्यमंत्री ने डबल-डेकर बस का उद्घाटन किया और इसे सरकार की दूर की पॉलिसी और पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल के सफल क्रियान्वयन का एक उदाहरण बताया।

दिल्ली पर्यटन विभाग द्वारा हिंदुजा समूह के सहयोग से शुरू किए गए इस विशेष पर्यटन सर्किट का प्रारंभिक बिंदु दिल्ली हाट, आईएनए रखा गया है, जहां से बस रोजाना सुबह 9 बजे रवाना होगी।

यह मार्ग विजय चौक, राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक, राष्ट्रीय संग्रहालय, राष्ट्रीय आधुनिक कला गैलरी, प्रधान मंत्री संग्रहालय, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक और इंडिया गेट से होते हुए दिल्ली हाट, आईएनए पर वापस आएगा।

नई बस के अनावरण के बाद मुख्यमंत्री, पर्यटन मंत्री, मीडिया के प्रतिनिधि और अधिकारी बस में सवार हुए और रफी मार्ग से इंडिया गेट, अकबर रोड और तीन मूर्ति मार्ग होते हुए प्रधानमंत्री संग्रहालय पहुंचे।

बस के टिकट दिल्ली टूरिज्म की ऑफिशियल वेबसाइट से ऑनलाइन बुक किए जा सकते हैं। ऑफलाइन टिकट सेंट्रल रिजर्वेशन ऑफिस, कॉफी होम, बाबा खड़क सिंह मार्ग, हनुमान मंदिर के सामने, कनॉट प्लेस; आई-सेंटर (दिल्ली टूरिज्म), बाबा खड़क सिंह मार्ग, कनॉट प्लेस; इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (डोमेस्टिक टर्मिनल 1); ट्रांसपोर्ट ऑफिस, वेस्ट किदवई नगर, श्री अरबिंदो मार्ग, आईएनए मार्केट के सामने; दिल्ली हाट (आईएनए) के पास; और ट्रैवल डिवीजन, दिल्ली हाट (आईएनए) में मिलते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल दिल्ली को एक मॉडर्न और वर्ल्ड-क्लास टूरिज्म डेस्टिनेशन के तौर पर बनाने की दिशा में एक अहम कदम है।

उन्होंने कहा कि अपनी समृद्ध ऐतिहासिक विरासत के साथ-साथ, दिल्ली भारत मंडपम, यशोभूमि, नई संसद बिल्डिंग, सेंट्रल विस्टा और प्रधानमंत्री म्यूजियम जैसे मॉडर्न लैंडमार्क के जरिए एक नई ग्लोबल पहचान बना रही है।

उन्होंने कहा कि बस सेवा टूरिस्ट को एक ही सफर में दिल्ली की विरासत और आधुनिकता का पूरा अनुभव देगी।

