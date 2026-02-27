दिल्ली : सीएम रेखा गुप्ता ने 63 सीटों वाली डबल डेकर टूरिस्ट बस लॉन्च की, किराया 500 रुपए

बस के टिकट दिल्ली टूरिज्म की ऑफिशियल वेबसाइट से ऑनलाइन बुक किए जा सकते हैं। ऑफलाइन टिकट सेंट्रल रिजर्वेशन ऑफिस, कॉफी होम, बाबा खड़क सिंह मार्ग, हनुमान मंदिर के सामने, कनॉट प्लेस; आई-सेंटर (दिल्ली टूरिज्म), बाबा खड़क सिंह मार्ग, कनॉट प्लेस; इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (डोमेस्टिक टर्मिनल 1); ट्रांसपोर्ट ऑफिस, वेस्ट किदवई नगर, श्री अरबिंदो मार्ग, आईएनए मार्केट के सामने; दिल्ली हाट (आईएनए) के पास; और ट्रैवल डिवीजन, दिल्ली हाट (आईएनए) में मिलते हैं।