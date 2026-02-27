नागपुर में डीआरआई की बड़ी कार्रवाई: 1,250 किलो से अधिक गांजा जब्त, चार तस्कर गिरफ्तार

इससे पहले, डीआरआई ने एक अन्य खुफिया कार्रवाई में ओडिशा सीमा से आ रहे एक ट्रक को भगिमाहरी टोल प्लाजा, राष्ट्रीय राजमार्ग-47 पर रोका था। तलाशी के दौरान ट्रक से 100 पैकेट गांजा बरामद किया गया, जिनका कुल वजन 522 किलोग्राम था। गांजे को कूलर, टेबल फैन और कंबल जैसे सामान की खेप के नीचे छिपाया गया था। जब्त किए गए गांजे की कीमत लगभग 2.61 करोड़ रुपए आंकी गई। इस मामले में भी वाहन और कवर कार्गो को जब्त करते हुए दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।