नोएडा सेक्टर-18 में बड़ा हादसा, ट्रांसफार्मर फटने से दो युवक गंभीर रूप से झुलसे

चिकित्सकों के अनुसार, दोनों की हालत गंभीर है, जिनमें से एक की स्थिति नाजुक बनी हुई है और उसे गहन चिकित्सा कक्ष (आईसीयू) में रखा गया है। हादसे की सूचना पर फायर विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। पुलिस ने आसपास के क्षेत्र को घेरकर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की, ताकि किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान न पहुंचे। मौके पर शांति व्यवस्था स्थापित कर दी गई है।