पश्चिम बंगाल : कांग्रेस अध्यक्ष ने एक चरण में चुनाव की मांग की, मतदाता सूची में गड़बड़ी पर आंदोलन की चेतावनी

कांग्रेस अध्यक्ष शुभंकर सरकार ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "वास्तविक मतदाता का नाम सूची में होना चाहिए। किसी भी वास्तविक मतदाता का नाम सूची से नहीं हटना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतरेगी। पार्टी गड़बड़ी के खिलाफ आवाज उठाएगी और इसके खिलाफ आंदोलन करेगी। हमने चुनाव आयोग से साफ कहा है कि अगर किसी वास्तविक मतदाता का सूची में नाम नहीं है और प्रदेश में चुनाव संपन्न हो जाए, तो ऐसा बंगाल में नहीं होना चाहिए। सभी लोग ऐसी मतदाता सूची चाहते हैं, जिसमें कोई भी गलती नहीं हो। इसके लिए चुनाव आयोग को जितना समय चाहिए, उतना समय लेना चाहिए था।"