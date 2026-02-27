पीएम मोदी का 1 मार्च को तमिलनाडु दौरा, 7000 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे

पुडुचेरी में प्रधानमंत्री देश को 750 एकड़ का करासुर-सेदारापेट इंडस्ट्रियल एस्टेट समर्पित करेंगे, जिसमें एक फार्मा पार्क, टेक्सटाइल पार्क, आईटी पार्क, आईआईटी मद्रास का स्टेट ऑफ द आर्ट रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर और जेआईपीएमईआर की एडवांस्ड हेल्थकेयर सुविधाएं होंगी, जिससे इस इलाके में इंडस्ट्रियल ग्रोथ और रोजगार पैदा करने को काफी बढ़ावा मिलेगा।