पीएम मोदी का 1 मार्च को तमिलनाडु दौरा, 7000 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे
नई दिल्ली, 27 फरवरी (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 मार्च को तमिलनाडु और पुडुचेरी का दौरा करेंगे। इस दौरान वे जनसभाओं को संबोधित करेंगे और 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स देश को समर्पित करेंगे और उनकी नींव रखेंगे। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
प्रधानमंत्री शनिवार शाम को चेन्नई पहुंचेंगे और रविवार को पुडुचेरी में 2,700 करोड़ रुपए से ज्यादा के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
रविवार दोपहर बाद पीएम मदुरै जाएंगे और एक पब्लिक मीटिंग में लोगों को संबोधित करते हुए 4,400 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स का शुभारंभ करेंगे। शाम करीब 4 बजे प्रधानमंत्री मदुरै के तिरुप्परनकुंद्रम में अरुलमिगु सुब्रमण्यस्वामी मंदिर में पूजा-अर्चना करेंगे।
प्रधानमंत्री एनएच-332ए के मरक्कनम-पुडुचेरी सेक्शन और एनएच-87 के परमकुडी-रामनाथपुरम सेक्शन की फोर-लेन का शिलान्यास करेंगे। मरक्कनम-पुडुचेरी सेक्शन को चार लेन का बनाने से पुडुचेरी के शहरी इलाकों में ट्रैफिक जाम कम करने में मदद मिलेगी और यात्रा का समय लगभग 50 प्रतिशत कम होकर 30 मिनट रह जाएगा।
बयान में कहा गया है कि वह राज्य में यात्रियों की सुविधा बढ़ाने, ऑपरेशनल एफिशिएंसी में सुधार करने और रेल-बेस्ड कनेक्टिविटी को मजबूत करने के मकसद से रेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे।
प्रधानमंत्री अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत आठ फिर से डेवलप किए गए रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। ये फिर से डेवलप किए गए रेलवे स्टेशन तमिलनाडु में मोरप्पुर, बोम्मिडी, श्रीविल्लिपुत्तूर, शोलावंदन, मनापराई, पोलाची जंक्शन, कराईकुडी जंक्शन, तिरुवरूर जंक्शन हैं।
पुडुचेरी में प्रधानमंत्री देश को 750 एकड़ का करासुर-सेदारापेट इंडस्ट्रियल एस्टेट समर्पित करेंगे, जिसमें एक फार्मा पार्क, टेक्सटाइल पार्क, आईटी पार्क, आईआईटी मद्रास का स्टेट ऑफ द आर्ट रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर और जेआईपीएमईआर की एडवांस्ड हेल्थकेयर सुविधाएं होंगी, जिससे इस इलाके में इंडस्ट्रियल ग्रोथ और रोजगार पैदा करने को काफी बढ़ावा मिलेगा।
