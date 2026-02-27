पूर्व भाजपा नेता म्होनलुमो किकोन को एनपीपी महासचिव नियुक्त किया गया

बयान में कहा गया, "उन्हें पार्टी की मौजूदगी और पहुंच बढ़ाने के मकसद से डेडिकेटेड पॉलिटिकल प्रोग्राम, कंसल्टेशन, कन्वेंशन और आउटरीच इनिशिएटिव को डिजाइन और सुपरवाइज करने की भी जिम्मेदारी दी गई है। सभी स्टेट यूनिट और पार्टी के पदाधिकारियों को उन्हें पूरा सहयोग देने का निर्देश दिया जाता है।"