प्रधानमंत्री को इजरायली आतंकवाद के खिलाफ बोलना चाहिए : असदुद्दीन ओवैसी
हैदराबाद, 27 फरवरी (आईएएनएस)। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिममीन (एआईएमआईएम) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इजरायल के लिए 'प्यार' विचारधारा पर आधारित है।
हैदराबाद के सांसद ने दावा किया कि जायोनिस्ट और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) दोनों की सोच नफरत पर आधारित है।
ओवैसी ने प्रधानमंत्री के इस बयान की आलोचना की कि भारत इजरायल के साथ मजबूती से खड़ा है और कहा कि इजरायल के 'नरसंहारक शासन' के लिए उनका खुला समर्थन देश के हित में नहीं है।
एआईएमआईएम चीफ शुक्रवार की नमाज के बाद यहां मस्जिद-ए-चौक में हुए जलसा-ए-यौम-उल-कुरान में बोल रहे थे।
यह कहते हुए कि इजरायल ने गाजा में 73,000 फिलिस्तीनियों का नरसंहार किया है, ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री अपने भाषण में कह सकते थे कि हमास गलत है, लेकिन उन्हें इजरायली आतंकवाद के खिलाफ बोलना चाहिए था।
उन्होंने कहा कि इजरायल दुनिया का एकमात्र नस्लवादी देश है। वेस्ट बैंक और गाजा को खुली जेल बना दिया गया है। वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के घरों को जायोनिस्ट अपने घर बनाने के लिए तोड़ रहे हैं।
ओवैसी ने प्रधानमंत्री को याद दिलाया कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ वारंट जारी किया है और वह यूरोप नहीं जा सकते।
सांसद ने पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट किया था, "गाजा का नरसंहार हमेशा याद रखा जाएगा। यह बात कि भारत के प्रधानमंत्री ने इस समय इजरायल का दौरा किया और एक वॉर क्रिमिनल को गले लगाया, जिसके खिलाफ वारंट है, यह भारत के फिलिस्तीनी लोगों के लिए लंबे समय से चले आ रहे समर्थन को दिखाता है।"
ओवैसी ने कहा कि पीएम मोदी जो कर रहे हैं, उससे पूरा ग्लोबल साउथ परेशान है और चेतावनी दी कि इस स्टैंड से ब्लॉक में भारत को मिलने वाली इज्जत पर असर पड़ सकता है।
सांसद ने कहा कि जायोनिस्ट और आरएसएस के बीच रिश्ते बहुत पुराने हैं। उन्होंने आरोप लगाया, "1960 के दशक में, मुंबई में इजरायली कॉन्सुल जनरल जनसंघ के प्रतिनिधि से मिलते थे और मुसलमानों के लिए उनकी नफरत का जिक्र करते थे।"
ओवैसी ने कहा, "महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे के भाई गोपाल गोडसे ने 1973 में इजरायली कॉन्सुल जनरल से मुलाकात की थी और मुस्लिम विरोधी किताब छापने के लिए सपोर्ट मांगा था।"
एआईएमआईएम लीडर ने बताया कि वह फिलिस्तीन के लिए बोलते हैं क्योंकि यह मुसलमानों के लिए तीसरी सबसे पवित्र जगह है, और यह इंसाफ का मुद्दा है। इंसाफ का मतलब है कि इजरायल को अलग-थलग कर देना चाहिए।
उन्होंने कहा कि जब इजरायल द्वारा फिलिस्तीनियों के नरसंहार का मुद्दा उठाया जाता है, तो कुछ लोग बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के बारे में बोलते हैं।
उन्होंने कहा, "हमने भी इसकी बुराई की है। उस महिला को वापस भेज दो, और बांग्लादेश के साथ मुद्दा सुलझ जाएगा," उन्होंने साफ तौर पर पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का जिक्र करते हुए कहा, जो भारत में देश निकाला में रह रही हैं।
उन्होंने पीएम मोदी से यह भी पूछा कि जब अमेरिका ईरान पर हमला करने की तैयारी कर रहा है, तो उन्होंने युद्ध के खिलाफ क्यों नहीं बोला। उन्होंने पूछा, "आप रूस जाकर कहते हैं कि भारत युद्ध के खिलाफ है। अब आप चुप क्यों हैं?"
