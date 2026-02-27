प्रधानमंत्री को इजरायली आतंकवाद के खिलाफ बोलना चाहिए : असदुद्दीन ओवैसी

सांसद ने पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट किया था, "गाजा का नरसंहार हमेशा याद रखा जाएगा। यह बात कि भारत के प्रधानमंत्री ने इस समय इजरायल का दौरा किया और एक वॉर क्रिमिनल को गले लगाया, जिसके खिलाफ वारंट है, यह भारत के फिलिस्तीनी लोगों के लिए लंबे समय से चले आ रहे समर्थन को दिखाता है।"