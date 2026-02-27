प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना से रोहतास की महिलाओं की बढ़ी आमदनी, पीएम मोदी को कहा 'धन्यवाद'

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की लाभार्थी रूबी देवी ने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि मेरे पति नहीं हैं, मैं अपने दो बच्चों की देखभाल खुद ही करती हूं। पहले मैं सिलाई करके किसी तरह अपना घर चलाती थी, लेकिन प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना से मुझे सिलाई मशीन मिली। इससे मेरा काम बढ़ गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया।