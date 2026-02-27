प्रधानमंत्री 28 फरवरी को अजमेर से 14 वर्ष की लड़कियों के लिए शुरू करेंगे देशव्यापी एचपीवी टीकाकरण अभियान

ग्लोबोकॉन 2022 के आंकड़ों के अनुसार भारत में महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर दूसरा सबसे आम कैंसर है। इसमें प्रत्येक वर्ष 1 लाख 20 हजार से ज्यादा नए मामले सामने आते हैं और लगभग 80 हजार मौतें होती हैं। वैज्ञानिक प्रमाण बताते हैं कि लगभग सभी मामले ह्यूमन पैपिलोमावायरस (एचपीवी) के उच्च-जोखिम टाइप, विशेष रूप से टाइप 16 और 18 के लगातार संक्रमण के कारण होते हैं, जो भारत में सर्वाइकल कैंसर के 80 प्रतिशत से ज्यादा मामलों के लिए जिम्मेदार हैं।