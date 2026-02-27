फराह खान ने हर्ष गुजराल के साथ शेयर की नई वीडियो, सुनाए कई दिलचस्प किस्से

इसके बाद हर्ष ने अपनी जर्नी का जिक्र करते हुए बताया कि उन्होंने शुरुआत यूट्यूब चैनल से की और हंसी के अंदाज में कहा, "तब बॉलीवुड, हॉलीवुड हमें कहां पूछता था।" वहीं, हर्ष ने अपने शो के बारे में बात करते हुए कहा, "मैं अब महीने में 25-30 शो करता हूं। पहले के मुकाबले शो कम दिए हैं और सभी पैसे वाले ही शो नहीं होते हैं।"