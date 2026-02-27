फर्जी कास्टिंग कॉल्स पर एकता कपूर का चेतावनी संदेश, कहीं ये बातें

उन्होंने लिखा, "हम इन असंबंधित संस्थाओं से स्वयं को स्पष्ट रूप से अलग करते हैं और इस तरह की भ्रामक प्रथाओं के माध्यम से महत्वाकांक्षी अभिनेताओं और निर्देशकों की आकांक्षाओं का शोषण करने के किसी भी प्रयास की कड़ी निंदा करते हैं। कृपया ध्यान दें कि बालाजी टेलीफिल्म्स कभी भी पंजीकरण शुल्क, 'ऑडिशन शुल्क' या किसी भी प्रकार की मौद्रिक जमा राशि की मांग नहीं करता है, और न ही हम अपने आधिकारिक परिसर में पहले से व्यक्तिगत बैठकें आयोजित किए बिना कभी भी औपचारिक समझौते जारी करते हैं।"