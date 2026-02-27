बंगाल: एनआईए ने बेलडांगा मामले में जांच का जिम्मा संभाला, 7 आरोपियों को कस्टडी में भेजा

शुक्रवार को जब ट्रायल कोर्ट ने पुलिस को केस डायरी एनआईए को सौंपने का निर्देश दिया, तो पुलिस के वकील ने कोर्ट रूम में ही तुरंत डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफर करने की पेशकश की। हालांकि, एनआईए के वकील ने इस पेशकश को मना कर दिया और जोर दिया कि फॉर्मल प्रोटोकॉल का पालन किया जाए, जिसमें केस डायरी कोलकाता स्थित एनआईए ऑफिस में सौंपी जाए। बाद में पुलिस प्रोसीजर का पालन करने के लिए मान गई।