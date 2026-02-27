बुरहानपुर में दो दिवसीय 'आजीविका होली मेला' का आयोजन, हर्बल गुलाल बनाकर बेच रही दीदियां

बुरहानपुर की आजीविका मिशन जिला अधिकारी तवती खलको का कहना है कि हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की 'वोकल फॉर लोकल' को बढ़ावा देने की मंशा है। उसी के परिप्रेक्ष्य में 'आजीविका होली मेला' का आयोजन किया गया है, जिसमें समूह से जुड़ी महिलाओं द्वारा हर्बल गुलाल, पिचकारी और अन्य उत्पाद बिक्री के लिए रखे गए हैं। मिशन से जुड़ी दीदियां मेहनत कर रही हैं, उन्हें लखपति दीदी की श्रेणी में शामिल कराना ही हमारा लक्ष्य है।