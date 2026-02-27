बेफिक्र होकर मनाए होली, जिद्दी रंगों से नाखूनों को बचाने के लिए अपनाएं ये आसान टिप्स
नई दिल्ली, 27 फरवरी (आईएएनएस)। होली एक ऐसा त्योहार है, जिसका सनातन धर्म में विशेष महत्व है। 4 मार्च को देशभर में रंग-गुलाल के त्योहार को बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। इस खास दिन लोग एक-दूसरे के साथ खुशिया बांटते हुए प्यार और स्नेह से भरे पारंपरिक पर्व को सेलीब्रेट करेंगे।
होली को लेकर देशभर में तैयारियां शुरू हो गई हैं। रंग-गुलाल से बाजार सज चुके हैं और घरों से अलग-अलग प्रकार की पकवानों की खुशबू आने लगी है।
होली एक ऐसा त्योहार है, जिसे लोग दिल खोलकर मनाते हैं। यूं तो यह पर्व अधिकांश लोगों को काफी पसंद होता है, लेकिन जिद्दी रंगों की वजह से आजकल लोग होली खेलने से झिझकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि होली खेलने के बाद रंग और गुलाल हाथ-पांव के नाखूनों में फंस जाते हैं, जो कई बार धोने के बाद भी हफ्तों तक साफ नहीं होते।
अगर आप उन लोगों में से हैं जिनके लिए होली पसंदीदा त्योहारों में से एक है, लेकिन आपको अपने नाखूनों से भी बहुत प्यार है, तो रंग के कारण उनके खराब होने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। केमिकल वाले जिद्दी रंगों के दागों से नाखून को बचाने के लिए आप होली से पहले कुछ आसान और असरदार टिप्स को अपनाएं।
इसके लिए आप होली खेलने से पहले ही नाखूनों पर गहरा नेल पेंट लगाएं। वहीं, अगर आप नोल पॉलिस नहीं लगा सकते हैं, तो नेल पेंट का ट्रांसपेरेंट कोट का इस्तेमाल करें। इससे आपके नाखूनों पर एक सुरक्षात्मक लेयर बनती है, जिससे रंग या गुलाल सीधे तौर पर आपके नाखूनों पर नहीं चिपकते और कम से कम दाग छोड़ते हैं।
अक्सर होली में लंबे नाखून वालों को ज्यादा समस्या होती है। इसलिए वे लोग होली खेलने से पहले ही अपने नाखून हल्का सा ट्रिम या छोटा कर लें। इसी के साथ उसपर नेल पेंट का एक या दो कोट लगा लें। इसके अलावा आप अपनी त्वचा और नाखूनों को होली की जिद्दी रंगों से बचाने के लिए मॉइस्चराइजर और सरसों या नारियल के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं।
--आईएएनएस
डीके/डीएससी