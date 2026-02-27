बैंक धोखाधड़ी मामले में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, 30 साल से फरार घोषित अपराधी गिरफ्तार

इसके अलावा, एक अन्य मामले में सीबीआई कोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में फैसला सुनाया। सिलीगुड़ी स्थित सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने पूर्व सेंट्रल एक्साइज सुपरिटेंडेंट अचिंत्य कुमार प्रमाणिक को रिश्वत मामले में 4 साल की कठोर कैद और 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला 2015 का है, जब आरोपी कूच बिहार डिवीजन में असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर तैनात थे। उन्होंने एक निजी फर्म के मालिक से 1 लाख रुपये रिश्वत मांगी थी।