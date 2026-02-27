भगोरिया त्योहार आदिवासियों के स्नेह और पारंपरिक मूल्यों का प्रतीक : सीएम मोहन यादव
अलीराजपुर, 27 फरवरी (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शुक्रवार को कहा कि भगोरिया त्योहार आदिवासी संस्कृति, सामाजिक स्नेह और पारंपरिक मूल्यों के साथ-साथ प्रकृति के प्रति उनकी गहरी भावना का प्रतीक है।
मुख्यमंत्री ने यह बयान अलीराजपुर जिले के उदयगढ़ शहर में भगोरिया उत्सव में हिस्सा लेने के बाद दिया। उदयगढ़ मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल इलाकों में से एक है।
उन्होंने आगे कहा कि इस पारंपरिक उत्सव की गहराई का अनुभव इसमें हिस्सा लेकर ही किया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि यह इवेंट आदिवासी संस्कृति की मजबूत पहचान और राज्य सरकार के संवेदनशील नजरिए को दिखाता है।
मुख्यमंत्री रोड शो के जरिए कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, जहां आदिवासी कलाकारों और स्थानीय लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया।
रंग-बिरंगे पारंपरिक कपड़े पहने, कलाकारों, जिनमें पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल थे, ने मुख्य अतिथि के स्वागत में पारंपरिक डांस किया।
बाद में, लोगों को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार आदिवासी परंपराओं को बचाने और बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह से तैयार है और ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों को लगातार बढ़ावा दे रही है।
भगोरिया उत्सव पश्चिमी मध्य प्रदेश (झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन, बड़वानी और धार) में होली से ठीक पहले होने वाला एक सप्ताह तक चलने वाला आदिवासी उत्सव है, जो बसंत और फसल के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है।
इस दौरान, जहा लोग होली के लिए सामान खरीदते हैं, यह भील और भिलाला ट्राइब्स के लिए एक पारंपरिक बाजार और प्यार, कल्चर और म्यूजिक का सेलिब्रेशन होता है।
इस त्योहार में कुछ इलाकों में 'नशा मुक्ति अभियान' भी शामिल है, जिसमें हिस्सा लेने वालों को सेलिब्रेशन के दौरान नशे की लत से बचने के लिए बढ़ावा दिया जाता है।
भगोरिया त्योहार में शामिल होने से पहले, मुख्यमंत्री यादव ने महान स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद के 95वें शहीदी दिवस पर उनके जन्मस्थान भाबरा गांव का दौरा किया और उन्हें फूल चढ़ाए।
अलीराजपुर में एक और इवेंट में, मुख्यमंत्री यादव ने चंद्रशेखर आजाद नगर में 180 करोड़ रुपए से ज्यादा के अलग-अलग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का 'भूमि-पूजन' भी किया और उद्घाटन किया।
--आईएएनएस
