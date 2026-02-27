भाजपा 'जन आशीर्वाद यात्रा' के दौरान प्रदर्शन रिपोर्ट कार्ड देगी: असम के मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि गाने विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेरिटा के गाइडेंस में तैयार किए गए थे, और इनका मकसद यात्रा के दौरान लोगों से इमोशनली जुड़ना है। भाजपा के उम्मीदवारों को चुनते समय परफॉर्मेंस 'रिपोर्ट कार्ड' पर भरोसा करने के आरोपों को खारिज करते हुए, सीएम सरमा ने कहा, "भाजपा रिपोर्ट कार्ड पर काम नहीं करती। सिर्फ इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि किस उम्मीदवार के जीतने का सबसे अच्छा मौका है।"