भाजपा 'जन आशीर्वाद यात्रा' के दौरान प्रदर्शन रिपोर्ट कार्ड देगी: असम के मुख्यमंत्री

गुवाहाटी, 27 फरवरी (आईएएनएस)। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शुक्रवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) 'जन आशीर्वाद यात्रा' के दौरान सत्ता के 10 साल का परफॉर्मेंस रिपोर्ट कार्ड देगी। यह यात्रा शनिवार से पूरे राज्य में शुरू होने वाली है, जिसका मकसद आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले लोगों तक पहुंचना है।

पत्रकारों से बात करते हुए, सीएम सरमा ने कहा कि यह यात्रा राज्य सरकार की उपलब्धियों को सीधे लोगों तक पहुंचाने की एक कोशिश है।

उन्होंने कहा, "जन आशीर्वाद यात्रा पिछले 10 सालों में लोगों की सेवा करने की सफलता को उनके सामने पेश करने की एक कोशिश है," और कहा कि आउटरीच प्रोग्राम जवाबदेही की एक एक्सरसाइज भी होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा नेता उन कामों के लिए जनता से माफी भी मांगेंगे जो पूरे नहीं हो सके। उन्होंने कहा, "इस यात्रा के दौरान, हम उन कामों के लिए माफी मांगेंगे जो हम नहीं कर पाए।"

कैंपेन के हिस्से के तौर पर, भाजपा ने शुक्रवार को तीन गाने रिलीज किए।

मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि गाने विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेरिटा के गाइडेंस में तैयार किए गए थे, और इनका मकसद यात्रा के दौरान लोगों से इमोशनली जुड़ना है। भाजपा के उम्मीदवारों को चुनते समय परफॉर्मेंस 'रिपोर्ट कार्ड' पर भरोसा करने के आरोपों को खारिज करते हुए, सीएम सरमा ने कहा, "भाजपा रिपोर्ट कार्ड पर काम नहीं करती। सिर्फ इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि किस उम्मीदवार के जीतने का सबसे अच्छा मौका है।"

मुख्यमंत्री ने हाल की हिंसा की घटनाओं का भी जिक्र किया, और दावा किया कि आदिवासी इलाकों और ब्लॉकों में जमीन पर कब्जा करने वाले लोगों को नोटिस देने की कोशिश करते समय भाजपा कार्यकर्ताओं पर अज्ञात लोगों ने हमला किया।

उन्होंने कहा, "लगभग 1.5 लाख बीघा जमीन खाली कराने की मुहिम के बावजूद, कुछ लोग अभी भी विरोध करने के लिए तैयार हैं।"

भाजपा सरकार की नीतियों का बचाव करते हुए, सीएम सरमा ने कहा कि राज्य में भाजपा के सत्ता में न होने पर राज्य का सामाजिक और सांस्कृतिक मेलजोल खतरे में पड़ जाएगा।

उन्होंने दावा किया, "अगर भाजपा सरकार नहीं होगी, तो कोई भी गुरुजन शंकरदेव की शिक्षाओं का सम्मान नहीं करेगा।"

'जन आशीर्वाद यात्रा' के असम के कई जिलों से गुजरने की संभावना है और इसमें आने वाले विधानसभा चुनावों से पहले भाजपा के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता सीधे नागरिकों से जुड़ेंगे।

--आईएएनएस

एससीएच

