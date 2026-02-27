भारत-अमेरिका व्यापार समझौता किसानों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा: शिवराज सिंह चौहान
ग्वालियर, 27 फरवरी (आईएएनएस)। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते को लेकर बेबुनियाद आरोपों और झूठे बयानों के जरिए लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि किसानों के हितों की पूरी तरह रक्षा की जाएगी।
शुक्रवार को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मीडियाकर्मियों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक सक्षम, गौरवशाली, समृद्ध, मजबूत, आत्मनिर्भर और पुनरुत्थानशील भारत का निर्माण हो रहा है।
भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए मंत्री चौहान ने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस नेताओं के पास कहने को कुछ नहीं है, इसीलिए वे लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं।
भारत-अमेरिका के अंतरिम व्यापार समझौते से कृषि क्षेत्र पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव के बारे में पूछे जाने पर, चौहान ने दोहराया कि अमेरिका के साथ हुए व्यापार समझौते का ढांचा भारतीय किसानों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस व्यापार समझौते में किसानों के हितों की पूरी तरह से रक्षा की गई है।
भारत और अमेरिका के अंतरिम समझौते को लेकर किसानों के बीच बढ़ते भ्रम को दूर करते हुए चौहान ने कहा, “मैं यह जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि किसानों के हितों की पूरी तरह से रक्षा की जाएगी। मैं यह बात सिर्फ कृषि मंत्री के तौर पर ही नहीं, बल्कि एक किसान के तौर पर भी कह रहा हूं।”
केंद्रीय मंत्री ने आईटीएम विश्वविद्यालय में आयोजित 'युवा संवाद' कार्यक्रम में भाग लिया और उसके बाद एक अन्य कार्यक्रम में शामिल होने के लिए झांसी के लिए रवाना हो गए।
गौरतलब है कि केंद्र में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर सत्तारूढ़ भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है और इस प्रस्तावित व्यापार समझौते के विरोध में देशव्यापी आंदोलन भी शुरू किया है।
--आईएएनएस
एमएस/