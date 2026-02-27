भारत-इजरायल के बीच मुक्त व्यापार समझौते को भी दिया जा रहा बढ़ावा : इजरायल के महावाणिज्य दूत

उन्होंने पीएम मोदी के इजरायल दौरे पर कहा, "मेरा मानना ​​है कि यह एक अहम समय पर एक बहुत जरूरी दौरा था। सच तो यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम के तौर पर दूसरी बार और कुल मिलाकर तीसरी बार इजरायल का दौरा किया, जिसमें गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर उनका पिछला दौरा भी शामिल है। इजरायल में उनका गर्मजोशी से स्वागत हुआ, जो इजरायली लोगों की गहरी तारीफ को दिखाता है। यह समझना जरूरी है कि भारत और इजरायल के बीच बहुत अनोखे और खास संबंध हैं। इजरायल भारत को एक ग्लोबल सुपरपावर और बेशक, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के तौर पर देखता है। दोनों नेताओं, प्रधानमंत्री नेतन्याहू और प्रधानमंत्री मोदी के बीच भी एक अनोखा कनेक्शन है।"