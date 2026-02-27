भारत की चुनौतियां अलग हैं, इसलिए समाधान भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप होने चाहिए: डॉ. गीता वाणी रायसम

यह बातचीत सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पर हुई चर्चा से सीधे जुड़ी हुई है। संस्थान बड़े पैमाने पर नीति अनुसंधान करता है। हालांकि यह खुद नीति बनाने वाला नहीं है, लेकिन प्रमाण-आधारित सबूत प्रदान करता है जो सरकार के फैसलों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। खासकर जब संसाधन सीमित हों और उनका प्रभावी उपयोग जरूरी हो। इसी संदर्भ में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पर एक अध्ययन किया गया। डॉ. शेव और उनकी टीम ने इस प्रोजेक्ट में अमेरिका, ताइवान, दक्षिण कोरिया, जापान और चीन जैसे देशों के मॉडल की तुलना की। इन देशों से सीखते हुए भारत के लिए उपयुक्त रणनीति सुझाई गई।