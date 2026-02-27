मध्य प्रदेश: 28 फरवरी को कूनो पहुंचेगा बोत्सवाना से 8 चीतों का तीसरा समूह

कुनो में पैदा हुई पहली वयस्क मादा मुखी ने पांच शावक दिए हैं। दूसरी मादा गामिनी ने दो बार जन्म दिया। पहले के तीन शावक स्वस्थ हैं और हाल ही में उसने तीन और शावक दिए। एक अपने 13 महीने के शावक के साथ खुले जंगल में घूम रही है, जबकि निर्वा नाम की चीता अपने तीन 10 महीने के शावकों को संरक्षित पिंजरे में पाल रही है।