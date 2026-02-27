मध्य प्रदेश: 28 फरवरी को कूनो पहुंचेगा बोत्सवाना से 8 चीतों का तीसरा समूह
भोपाल, 27 फरवरी (आईएएनएस)। 28 फरवरी को बोत्सवाना से मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के कुनो नेशनल पार्क में आठ और चीते आने वाले हैं।
भारत के ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट 'चीता' के तहत अफ्रीका से कुनो नेशनल पार्क में तीसरी बड़ी संख्या में बसावट 28 फरवरी को पहुंचने वाली है। इस बार आठ चीते आ रहे हैं, जिनमें छह मादा और दो नर शामिल हैं। इसका उद्देश्य पुनः चीता की आबादी को मजबूत करना है।
अधिकारियों के अनुसार, चीते विशेष विमान से भारत लाए जाएंगे और फिर ग्वालियर से कुनो तक दो भारतीय वायु सेना के हेलिकॉप्टर के माध्यम से पहुंचाए जाएंगे। हेलिकॉप्टर सुबह 8.30 बजे रवाना होंगे और लगभग 9.30 बजे कुनो लैंड करेंगे।
पार्क में ऑपरेशन के लिए पांच हेलीपैड तैयार किए गए हैं। इस पूरे अभियान को वैज्ञानिक और पशु चिकित्सा प्रोटोकॉल के अनुसार संचालित किया जाएगा।
आगमन पर, चीते अनिवार्य इमिग्रेशन, कस्टम और वेटरनरी जांच के बाद सुरक्षा मंजूरी के लिए भी गुजरेंगे। इसके बाद उन्हें विशेष रूप से तैयार किए गए पिंजड़ों में लगभग एक महीने के क्वारंटीन पीरियड के लिए रखा जाएगा ताकि वे पर्यावरण के अनुसार ढल सकें और स्वास्थ्य निगरानी की जा सके।
कुनो नेशनल पार्क में पहले से ही चीता आबादी बढ़ रही है। 2022 में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी।
पिछले साल दक्षिण अफ्रीका से लाए गए 12 चीते में से आठ कुनो में स्वस्थ हैं, जबकि तीन को गांधी सागर अभयारण्य में स्थानांतरित किया गया। दक्षिण अफ्रीकी मूल की मादाओं से जन्मे दस शावक जीवित हैं।
कुनो में पैदा हुई पहली वयस्क मादा मुखी ने पांच शावक दिए हैं। दूसरी मादा गामिनी ने दो बार जन्म दिया। पहले के तीन शावक स्वस्थ हैं और हाल ही में उसने तीन और शावक दिए। एक अपने 13 महीने के शावक के साथ खुले जंगल में घूम रही है, जबकि निर्वा नाम की चीता अपने तीन 10 महीने के शावकों को संरक्षित पिंजरे में पाल रही है।
--आईएएनएस
एएमटी/एमएस