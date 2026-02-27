महज 6000 रुपये में विकसित की गई ब्लाइंड मोड़ पर दुर्घटना रोकने वाली टेक्नोलॉजी

इसमें ऐसे विशेष सेंसर लगाए जाते हैं, जो झटके और स्थान की जानकारी को समझते हैं। जैसे ही दुर्घटना होती है, यह प्रणाली तुरंत पुलिस, अग्निशमन दल, एम्बुलेंस सेवा और नजदीकी अस्पताल को सूचना भी भेज सकती है। यानी स्मार्ट रोडसाइड सिस्टम ब्लाइंड कॉर्नर के आसपास देख सकता है और चालकों को सामने से आने वाले उस वाहन की चेतावनी दे सकता है, जिसे वे अपनी आंखों से नहीं देख पाते। इंटरनेट ऑफ थिंग्स और एज कंप्यूटिंग तकनीक को रोडसाइड यूनिट्स तथा छोटे ऑन-साइट प्रोसेसर के साथ एकीकृत करके यह ढांचा तीखे मोड़ों के पास स्थापित किया जा सकता है। लगभग 6000 की एकमुश्त अनुमानित लागत पर विकसित इस तकनीक का पेटेंट किया गया है।