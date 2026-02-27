महाराष्ट्र: आईएएस अधिकारी के निलंबन से शुरू हुआ राजनीतिक बवाल
मुंबई, 27 फरवरी (आईएएनएस)। महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एमपीसीबी) के सदस्य सचिव (आईएएस) के निलंबन ने राज्य में राजनीतिक बवाल खड़ा कर दिया है। इस घटनाक्रम ने सत्ताधारी गठबंधन के भीतर की शक्ति समीकरणों पर ध्यान आकर्षित किया है।
एमपीसीबी की अध्यक्षता एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के सिद्धेश कदम कर रहे हैं, जबकि यह पर्यावरण विभाग के अधीन कार्य करता है, जिसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की नेता पंकजा मुंडे कर रही हैं।
गुरुवार शाम को, कार्यवाहक अध्यक्ष दिलीप लांडे ने एमपीसीबी के दो अधिकारियों को निलंबित करने का आदेश दिया, क्योंकि मुंडे ने विधानसभा को सूचित किया था कि वे उनके द्वारा बुलाई गई ब्रीफिंग में उपस्थित नहीं थे। अनुपस्थिति को घोर लापरवाही और महाराष्ट्र की जनता के प्रति अनादर बताते हुए, लांडे ने अधिकारियों के खिलाफ निलंबन आदेश जारी किए।
निलंबित अधिकारियों में आईएएस अधिकारी एम. देवेंद्र सिंह (सदस्य सचिव) और संयुक्त निदेशक सतीश पडवाल शामिल हैं।
सूत्रों के अनुसार, आदेश जारी होने के एक दिन से भी कम समय में निलंबन की सिफारिश वाली फाइल मुख्यमंत्री के समक्ष अनुमोदन के लिए रखी गई थी।
निर्णय के बारे में पूछे जाने पर लांडे ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं केवल कार्यवाहक अध्यक्ष था। मैं अध्यक्ष की कुर्सी पर था और मंत्री के आदेशों का पालन न करने और अपना कर्तव्य न निभाने के कारण कार्रवाई की गई।
मुंडे गुरुवार शाम को विधानसभा में चंद्रपुर जिले में प्रदूषण पर आधे घंटे की चर्चा का जवाब देते हुए बोल रही थीं। उन्होंने कहा कि अधिकारी इस मुद्दे पर उनके द्वारा आयोजित ब्रीफिंग में उपस्थित नहीं हुए थे।
शुक्रवार को भाजपा विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने एमपीसीबी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पेश किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि उसने मंत्री के निर्देशों का पालन नहीं किया।
सिद्धेश कदम पूर्व मंत्री और शिवसेना के वरिष्ठ नेता रामदास कदम के पुत्र और राज्य मंत्री योगेश कदम के भाई हैं। उनसे टिप्पणी के लिए बार-बार संपर्क करने के प्रयास असफल रहे।
