महाराष्ट्र: आईएएस अधिकारी के निलंबन से शुरू हुआ राजनीतिक बवाल

गुरुवार शाम को, कार्यवाहक अध्यक्ष दिलीप लांडे ने एमपीसीबी के दो अधिकारियों को निलंबित करने का आदेश दिया, क्योंकि मुंडे ने विधानसभा को सूचित किया था कि वे उनके द्वारा बुलाई गई ब्रीफिंग में उपस्थित नहीं थे। अनुपस्थिति को घोर लापरवाही और महाराष्ट्र की जनता के प्रति अनादर बताते हुए, लांडे ने अधिकारियों के खिलाफ निलंबन आदेश जारी किए।