महाराष्ट्र : उद्धव ठाकरे ने हिंदी भाषा को अनिवार्य करने के विवाद पर सीएम फडणवीस पर पलटवार किया

यह विवाद तब शुरू हुआ जब फडणवीस ने गुरुवार को विधानसभा में दावा किया कि ठाकरे की लीडरशिप वाली पिछली महा विकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार ने एक कमेटी की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी थी, जिसमें क्लास 1 से 12 तक इंग्लिश और हिंदी को जरूरी सब्जेक्ट बनाने की सिफारिश की गई थी।