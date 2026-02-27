महाराष्ट्र : होली पर इस बार खूब उड़ेंगे इको-फ्रेंडली गुलाल, आदमने परिवार तीन पुश्तों से कर रही तैयार

रोशन आदमने ने आईएएनएस से बातचीत में बताया, "यह व्यवसाय हमारे दादाजी ने शुरू किया था। हम अरारोट को मुख्य सामग्री बनाते हैं। इसमें खाद्य ग्रेड और सुरक्षित रंगों का मिश्रण किया जाता है। कोई हानिकारक केमिकल नहीं डाला जाता। पानी और रंग मिलाकर मिश्रण तैयार किया जाता है, फिर धूप में सुखाया जाता है और मशीन से छानकर पैक किया जाता है। इससे हरा, नीला, लाल, पीला समेत कुल 7-8 आकर्षक रंग बनते हैं।"