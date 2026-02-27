मिट्टी और स्वास्थ्य की रक्षा के लिए प्राकृतिक खेती सर्वोत्तम विकल्प: आचार्य देवव्रत
गांधीनगर, 27 फरवरी (आईएएनएस)। राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन के अंतर्गत गांधीनगर स्थित गुजरात विधानसभा परिसर में आयोजित राज्य स्तरीय संगोष्ठी में मिट्टी, जल, पर्यावरण और जन स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए प्राकृतिक खेती को आवश्यक बताया गया।
सम्मेलन की अध्यक्षता राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने की और इसमें मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, विधानसभा अध्यक्ष शंकर चौधरी और गुजरात भाजपा अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा उपस्थित थे।
विधानसभा परिसर में एक प्राकृतिक कृषि मेले का आयोजन किया गया और औपचारिक कार्यवाही से पहले राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक कृषि विशेषज्ञों द्वारा लगाए गए स्टालों का दौरा किया।
विधायकों और प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए राज्यपाल देवव्रत ने कहा कि जल, मिट्टी, पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य की रक्षा के लिए प्राकृतिक खेती सर्वोत्तम विकल्प है।
उन्होंने आगे कहा कि यह संतोष की बात है कि इतने गंभीर विषय को विधानसभा में स्थान दिया गया है।
जैविक और प्राकृतिक खेती के बीच अंतर स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि जैविक खेती में प्रति एकड़ लगभग 300 क्विंटल गोबर की खाद की आवश्यकता होती है, जबकि प्राकृतिक खेती सूक्ष्मजीवों का संवर्धन है। एक ग्राम देसी गाय के गोबर में 300 करोड़ से अधिक सूक्ष्मजीव होते हैं, और गौमूत्र खनिजों का भंडार है।
उन्होंने कहा कि जीवामृत और घन जीवामृत जैसी औषधियों के माध्यम से, “केंचुए और लाभकारी कीटों की संख्या बढ़ती है, जिससे मिट्टी प्राकृतिक रूप से उपजाऊ हो जाती है।”
जन स्वास्थ्य को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए राज्यपाल ने कहा कि वर्षों पहले कैंसर, मधुमेह और हृदय रोग जैसी बीमारियां नगण्य थीं, लेकिन आज छोटे बच्चे भी कैंसर से पीड़ित हैं।
शोध निष्कर्षों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि अध्ययनों से पता चला है कि नवजात शिशु के लिए अमृत माने जाने वाले मां के दूध में भी यूरिया और कीटनाशक पाए जाते हैं।
मिट्टी के क्षरण पर उन्होंने कहा कि हरित क्रांति के समय हमारी मिट्टी में कार्बनिक कार्बन की मात्रा 2 से 2.5 प्रतिशत के बीच थी, लेकिन आज कई जगहों पर यह 0.5 प्रतिशत से भी नीचे गिर गई है।
उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि 0.5 प्रतिशत से कम कार्बनिक कार्बन वाली मिट्टी को बंजर माना जाता है। उन्होंने बताया कि गुजरात में रासायनिक खेती के तहत आने वाली भूमि इस स्तर तक पहुंच गई है, जिससे मिट्टी सख्त हो गई है और बारिश के पानी का रिसाव कम हो गया है।
उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती में केंचुए मिट्टी में छिद्र बनाते हैं, जो बारिश के पानी को संग्रहित करने में मदद करते हैं।
--आईएएनएस
एमएस/