मिट्टी और स्वास्थ्य की रक्षा के लिए प्राकृतिक खेती सर्वोत्तम विकल्प: आचार्य देवव्रत

जैविक और प्राकृतिक खेती के बीच अंतर स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि जैविक खेती में प्रति एकड़ लगभग 300 क्विंटल गोबर की खाद की आवश्यकता होती है, जबकि प्राकृतिक खेती सूक्ष्मजीवों का संवर्धन है। एक ग्राम देसी गाय के गोबर में 300 करोड़ से अधिक सूक्ष्मजीव होते हैं, और गौमूत्र खनिजों का भंडार है।