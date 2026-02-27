मुंबई एंटी-नारकोटिक्स सेल ने 2.81 करोड़ की चरस जब्त की, दो नेपाली समेत चार गिरफ्तार

एंटी-नारकोटिक्स सेल के अधिकारियों ने बताया कि यह ड्रग्स की एक बड़ी खेप थी, जो मुंबई में बिक्री के लिए लाई गई थी। जांच में पता चला है कि आरोपी एक बड़े नशा तस्करी के नेटवर्क से जुड़े हो सकते हैं। अब पुलिस की टीम इस नेटवर्क की पूरी सप्लाई चेन, अन्य साथियों और ड्रग्स के स्रोत का पता लगाने में जुटी हुई है।