मुंबई : एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार अस्पताल में भर्ती, हालत स्थिर

सरदेसाई का यह बयान सुप्रिया सुले के उस बयान के कुछ दिनों बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था, "हर किसी की यही इच्छा है कि पवार साहब राज्यसभा के लिए फिर से चुने जाएं। भारी समर्थन लोगों के उनके प्रति सम्मान और स्नेह को दर्शाता है। हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता और मैं कांग्रेस और शिवसेना (यूबीटी) से उनके सर्वसम्मति से पुनः निर्वाचित होने को सुनिश्चित करने का अनुरोध करेंगे।"