मुंबई में विदेशी महिला के साथ छेड़छाड़, खुद बताई आपबीती, एफआईआर दर्ज

उन्होंने लिखा, “मैंने कई बार मना किया, फिर भी वे हमारा पीछा कर फोटो की मांग करते रहे। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वे बहुत जिद कर रहे थे। 15 मिनट से ज्यादा समय तक वे हमें फॉलो करते रहे। एक समय ऐसा आया जब मुझे दूरी बनाने के लिए उन्हें शारीरिक रूप से धक्का देना पड़ा। बस याद रखें कि ‘न’ अपने आप में पूरा जवाब है। आपकी सुरक्षा और सहजता हमेशा सबसे पहले होनी चाहिए।”