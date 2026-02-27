यूपी के आगरा में एनकाउंटर: इनामी कुख्यात शूटर पवन उर्फ कल्लू घायल, लूट की पिस्टल बरामद

पुलिस के अनुसार, पवन शासन द्वारा चिन्हित कुख्यात रणदीप भाटी-अमित कसाना गैंग का सक्रिय शूटर है। उसके खिलाफ हत्या के चार, रंगदारी के दो सहित कुल 18 से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। साल 2021 में हत्या के एक मामले में उस पर एक लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था, जिसके बाद उसे दिल्ली से गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने उसके कब्जे से भारी मात्रा में कारतूस और अवैध असलहे बरामद किए हैं।