येदियुरप्पा ने कठिन समय में भी कर्नाटक के लिए संघर्ष का नेतृत्व किया: प्रल्हाद जोशी
शिवमोग्गा, 27 फरवरी (आईएएनएस)। केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने शुक्रवार को कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को एक अथक नेता बताया, जिन्होंने राज्य के लिए निरंतर संघर्ष और विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व किया।
वे येदियुरप्पा के गृह नगर शिकारीपुरा में उनके 84वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित एक अभिनंदन कार्यक्रम में बोल रहे थे।
जोशी ने शिकारीपुरा के लोगों की राज्य को एक सशक्त नेता देने के लिए प्रशंसा की और कहा कि उनके नेतृत्व और उपलब्धियों के कारण यह नगर और येदियुरप्पा एक दूसरे के पर्याय बन गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि येदियुरप्पा अपने अथक परिश्रम और जनसमर्थन के कारण आज भी सम्मान के पात्र हैं।
केंद्रीय मंत्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में उभरी है। उन्होंने आगे कहा कि येदियुरप्पा ने निरंतर संघर्ष और जमीनी स्तर पर लामबंदी के माध्यम से राज्य में पार्टी के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
उन्होंने आशा व्यक्त की कि अनुभवी नेता आने वाले कई वर्षों तक पार्टी कार्यकर्ताओं और राज्य का मार्गदर्शन करते रहेंगे।
कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष और विधायक बीवाई विजयेंद्र ने कहा कि चार बार मुख्यमंत्री बनने और राज्य में कई मुख्यमंत्री देने वाले नेतृत्व को पोषित करने का श्रेय येदियुरप्पा को जाता है।
विजयेंद्र ने कहा कि मांड्या जिले के बुकानकेरे में जन्मे और शिकारीपुरा तालुका को अपनी कर्मभूमि बनाने वाले येदियुरप्पा लगातार आठ बार विधायक, सांसद और विपक्ष के नेता रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि शिकारीपुरा के मतदाताओं ने ही येदियुरप्पा को राज्य और राष्ट्र से परिचित कराया।
उन्होंने आगे कहा कि कार्यक्रम के दौरान मंच पर 70 से अधिक समुदायों के उन नेताओं को सम्मानित किया गया, जिन्होंने येदियुरप्पा के नेतृत्व को मान्यता दी और उनके उत्थान में सहयोग दिया। विजयेंद्र ने कहा कि विपक्ष के नेता के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान येदियुरप्पा ने गरीबों, किसानों, मजदूरों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और समाज के अन्य वर्गों के लिए लगातार आवाज उठाई।
उन्होंने कहा कि लाखों पार्टी कार्यकर्ताओं के समर्पण, आध्यात्मिक नेताओं के आशीर्वाद और राज्य की जनता के समर्थन के कारण येदियुरप्पा चार बार मुख्यमंत्री बने।
विजयेंद्र ने आगे कहा कि येदियुरप्पा ने मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान शोषित और हाशिए पर पड़े समुदायों को न्याय दिलाने के लिए काम किया और किसानों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध रहे।
--आईएएनएस
एमएस/