येदियुरप्पा ने कठिन समय में भी कर्नाटक के लिए संघर्ष का नेतृत्व किया: प्रल्हाद जोशी

उन्होंने आगे कहा कि कार्यक्रम के दौरान मंच पर 70 से अधिक समुदायों के उन नेताओं को सम्मानित किया गया, जिन्होंने येदियुरप्पा के नेतृत्व को मान्यता दी और उनके उत्थान में सहयोग दिया। विजयेंद्र ने कहा कि विपक्ष के नेता के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान येदियुरप्पा ने गरीबों, किसानों, मजदूरों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और समाज के अन्य वर्गों के लिए लगातार आवाज उठाई।