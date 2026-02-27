रक्षा उत्पादन सचिव ने इटली में रक्षा अधिकारियों से की महत्वपूर्ण मुलाकात

रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस संगोष्ठी ने भारतीय रक्षा विनिर्माता संघ और इतालवी रक्षा उद्योग महासंघ के बीच संस्थागत सहयोग को भी सुदृढ़ किया। दोनों संगठनों के बीच अप्रैल 2025 में रोम में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। इटली स्थित भारतीय दूतावास द्वारा आयोजित एक परिचर्चा एवं स्वागत समारोह ने सरकारी अधिकारियों, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और अन्य हितधारकों को संवाद आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान किया। यहां भारतीय रक्षा विनिर्माता संघ व उद्योग प्रतिनिधिमंडल भी साथ थे। इस प्रतिनिधिमंडल में सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों, निजी उद्योगों, लघु एवं मध्यम उद्यमों तथा नवप्रवर्तनशील उद्यमों के प्रतिनिधि शामिल रहे। प्रतिनिधिमंडल ने अपनी यात्रा के दौरान इटली की प्रमुख रक्षा कंपनियों का भी दौरा किया। वार्ता में संयुक्त उपक्रम, सह-विकास और सह-उत्पादन के अवसरों पर विशेष बल दिया गया, ताकि दोनों देशों के रक्षा औद्योगिक तंत्रों के बीच समन्वय का पूरा लाभ उठाया जा सके। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह यात्रा भारत और इटली के बीच गहराते रक्षा सहयोग को दर्शाती है।