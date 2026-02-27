राजस्थान : बालोतरा सड़क दुर्घटना में 6 लोगों की मौत, कई घायल

बालोतरा एसडीएम अशोक कुमार के अनुसार, बस जोधपुर से सांचोर जा रही थी, जबकि ट्रेलर जोधपुर की ओर आ रहा था। बस का ड्राइवर दो वाहनों को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था, तभी बस के ड्राइवर साइड का हिस्सा विपरीत दिशा से आ रहे ट्रेलर से टकरा गया।