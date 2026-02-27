राजस्थान: बालोतरा सड़क दुर्घटना में 6 लोगों की मौत, कई घायल
राजस्थान : बालोतरा सड़क दुर्घटना में 6 लोगों की मौत, कई घायल

जयपुर, 27 फरवरी (आईएएनएस)। राजस्थान के बालोतरा जिले के सरवाड़ी गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग-25 पर शुक्रवार को हुए एक भयानक सड़क हादसे में छह लोगों की मौत हो गई और कई गंभीर रूप से घायल हो गए।

हादसा बालोतरा जिले के सरवाड़ी गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग-25 पर हुआ। इस हादसे में छह लोगों की मौत हो गई और कई गंभीर रूप से घायल हो गए।

हादसा दोपहर लगभग 4 बजे तब हुआ जब एक स्लीपर बस ओवरटेक करने की कोशिश में ट्रेलर से टकरा गई।

बालोतरा एसडीएम अशोक कुमार के अनुसार, बस जोधपुर से सांचोर जा रही थी, जबकि ट्रेलर जोधपुर की ओर आ रहा था। बस का ड्राइवर दो वाहनों को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था, तभी बस के ड्राइवर साइड का हिस्सा विपरीत दिशा से आ रहे ट्रेलर से टकरा गया।

टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस के ड्राइवर साइड बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। वाहन के कई हिस्सों में खून फैला हुआ था और कई शव अंदर फंसे हुए पाए गए।

हादसे में दो छोटे भाई, 3 और 6 साल, की भी मौत हो गई। मृतकों की पहचान नरपत (50) निवासी चितलवाना, नागरम (38) निवासी सायला, अनुशा (22) निवासी दंता, शिवराज (3) और युवराज (6) पुत्र धरूराम, निवासी बगोड़ा के रूप में हुई। शिवराज और युवराज दोनों भाई थे।

सूचना मिलते ही कल्याणपुर पुलिस थाना की टीम मौके पर पहुंची और राहत अभियान चलाया। घायल यात्रियों को नजदीकी अस्पतालों में पहुंचाया गया।

बालोतरा अस्पताल के अधिकारी डॉ. संदीप देवट ने बताया कि हादसे में नौ लोग घायल हुए हैं। गंभीर रूप से घायल चार यात्रियों को जोधपुर रेफर किया गया, जबकि पांच अन्य का उपचार कल्याणपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है।

हादसे के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी अफरा-तफरी मच गई, दोनों तरफ लंबी ट्रैफिक जाम लग गई। पुलिस ने मलबा हटाकर यातायात बहाल किया।

नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने इस दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया और मृतकों की आत्मा की शांति तथा घायल लोगों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की।

पुलिस ने हादसे के वास्तविक कारण का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है।

--आईएएनएस

एएमटी/एबीएम

