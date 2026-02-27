राष्ट्रीय विज्ञान दिवस : उस महान भारतीय वैज्ञानिक को याद करने का दिन, जिसने दूसरों से पैसे मांगकर गढ़ दी भौतिकी में नई थ्योरी

नई दिल्ली, 27 फरवरी (आईएएनएस)। प्राचीन भारत ऋषियों और संतों के साथ-साथ विद्वानों और वैज्ञानिकों की भूमि भी थी। शोध से पता चला है कि दुनिया में सबसे अच्छा स्टील बनाने से लेकर दुनिया को गिनती सिखाने तक, भारत आधुनिक प्रयोगशालाओं की स्थापना से सदियों पहले से ही गणित और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सक्रिय रूप से योगदान दे रहा था। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भारत की उसी वैज्ञानिक प्रगति और नवाचार के प्रति प्रतिबद्धता का एक उत्सव है।