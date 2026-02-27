लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जवाबदेही और पारदर्शिता जरूरी : त्रिपुरा के सीएम

उन्होंने कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और भलाई की स्कीमों के बारे में जानकारी शेयर करने से ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है और लोगों का भरोसा मजबूत होता है, और उन्होंने कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन (सीपीए) के काम करने के तरीके और मकसद के बारे में भी बताया, और अपने-अपने चुनाव क्षेत्रों में प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी वाली भूमिका की जरूरत पर जोर दिया।