लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने युवाओं से राष्ट्र निर्माण में शामिल होने का आग्रह किया

बिरला ने कहा कि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसके युवा हैं। युवाओं का कॉन्फिडेंस, नया नजरिया और नई सोच देश की तरक्की को आगे बढ़ाने वाली ताकतें हैं। उन्होंने छात्रों को सलाह दी कि ज्ञान हासिल करना, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेना, इनोवेशन अपनाना और टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करना उनकी यात्रा के जरूरी हिस्से हैं। यूनिवर्सिटी की कोशिशों की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि यह गर्व की बात है कि यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के ज़रिए ग्लोबल चुनौतियों को हल करने में लीडरशिप को बढ़ावा दे रही है।