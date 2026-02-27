लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने युवाओं से राष्ट्र निर्माण में शामिल होने का आग्रह किया
नई दिल्ली, 27 फरवरी (आईएएनएस)। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने शुक्रवार को कहा कि युवा तेजी से आपस में जुड़ती दुनिया में ग्लोबल चुनौतियों का सामना करने में सबसे आगे हैं और छात्र भारत को नई दिशाओं की ओर ले जाने के लिए तैयार हैं।
मध्य प्रदेश के इंदौर में श्री वैष्णव विद्यापीठ यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन सेरेमनी में ओम बिरला ने कहा कि आज का दौर भारत के बदलते भविष्य में एक बदलाव लाने वाला दौर है। इस समय के स्टूडेंट्स, जो सोच-समझकर सोचने, नई सोच और रिसर्च करने की काबिलियत से लैस हैं, भारत को नई दिशाओं की ओर ले जाने के लिए तैयार हैं।
बिरला ने कहा कि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसके युवा हैं। युवाओं का कॉन्फिडेंस, नया नजरिया और नई सोच देश की तरक्की को आगे बढ़ाने वाली ताकतें हैं। उन्होंने छात्रों को सलाह दी कि ज्ञान हासिल करना, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेना, इनोवेशन अपनाना और टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करना उनकी यात्रा के जरूरी हिस्से हैं। यूनिवर्सिटी की कोशिशों की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि यह गर्व की बात है कि यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के ज़रिए ग्लोबल चुनौतियों को हल करने में लीडरशिप को बढ़ावा दे रही है।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय स्टूडेंट्स और युवाओं में उभरते ग्लोबल मुद्दों का हल निकालने की काबिलियत है, बशर्ते वे कड़ी मेहनत और लगातार सीखने के लिए कमिटेड रहें। बिरला ने ग्रेजुएट हो रहे स्टूडेंट्स से कहा कि वे देश बनाने के लिए कमिटेड रहें और नए कॉन्फिडेंस, पक्के इरादे और बड़े सपनों के साथ विकसित भारत के विजन को पूरा करें।
उन्होंने याद दिलाया कि अपनी कई विदेश यात्राओं में उन्होंने देखा था कि कई देश भारत की ओर, खासकर इसकी युवा आबादी की ओर, बड़ी उम्मीदों से देखते हैं। जहां कई देशों में युवा आबादी घट रही है, वहीं भारत की युवा डेमोग्राफिक्स और बढ़ती क्षमताएं एक बहुत बड़ा मौका देती हैं।
उन्होंने इस बात की तारीफ की कि स्टार्टअप्स, इनोवेशन और रिसर्च के जरिए, भारतीय युवाओं ने पहले ही देश और दुनिया की चुनौतियों का सामना करना शुरू कर दिया है। उनकी कोशिशें भारत की क्षमता और भविष्य की लीडरशिप में उनके पक्के विश्वास को दिखाती हैं।
यह उम्मीद करते हुए कि उनकी पढ़ाई के सफर के दौरान मिला ज्ञान और अनुभव आखिरकार देश की सेवा करेगा, बिरला ने इस बात पर जोर दिया कि मूल्यों, संस्कृति और सामाजिक कमिटमेंट की भावना से गाइड होकर, हर स्टूडेंट से उम्मीद की जाती है कि वह एक नए भारत के निर्माण और एक विकसित देश के निर्माण में पूरे दिल से योगदान देगा।
--आईएएनएस
पीएसके