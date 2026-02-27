वायुशक्तिः पोखरण में राफेल, सुखोई व जगुआर लड़ाकू विमानों की गर्जना, राष्ट्रपति मुर्मु हुईं शामिल

वहीं सी-17, सी-130 जे और सी-295 जैसे बड़े ट्रांसपोर्ट विमान भी यहां उड़ान भर रहे हैं। लड़ाकू विमानों के अलावा वायुसेना के अपाचे हेलिकॉप्टर, चिनूक हेलीकॉप्टर, एलसीएच, एमआई-17 जैसे हेलीकॉप्टर और आधुनिक ड्रोन भी अभ्यास का हिस्सा बने हैं। युद्धाभ्यास ‘वायुशक्ति’ में आधुनिक हथियारों का भी उपयोग किया जा रहा है। यहां आकाश मिसाइल व स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम अपनी मारक क्षमता का परिचय देते हुए नजर आएंगे। शॉर्ट रेंज लोइटरिंग म्यूनिशन और एंटी-ड्रोन सिस्टम का भी प्रदर्शन किया जा रहा है। एक ओर जहां ऐसे घातक व युद्धक हथियार हैं, वहीं दूसरी ओर इन बेहद घातक हथियारों की मौजूदगी के बीच वायुसेना मानवीय सहायता की दक्षता का परिचय देगी। वायुसेना दिखाएगी कि कैसे आपदा या संकट के समय भी देशवासियों के लिए मौजूद रहती है। संकटग्रस्त क्षेत्रों में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने और राहत पहुंचाने का काम करती है।