विश्व के चार शीर्ष हाई-टेक उद्योग गुजरात में आ रहे हैं: मंत्री अर्जुन मोढवाडिया

गांधीनगर, 27 फरवरी (आईएएनएस) । गुजरात के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री अर्जुन मोढवाडिया ने शुक्रवार को कहा कि रणनीतिक निवेश और निर्णायक राजकोषीय प्रबंधन के कारण राज्य ने आर्थिक विकास, विनिर्माण और तकनीकी उन्नति में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अग्रणी स्थिति को मजबूत किया है।

2026-27 के राज्य बजट पर आम चर्चा के दौरान, मोढवाडिया ने इस बात पर प्रकाश डाला कि गुजरात का आर्थिक अनुशासन, अवसंरचना विकास और उद्योग-केंद्रित नीतियां प्रतिभा और निवेश को वापस राज्य की ओर आकर्षित कर रही हैं।

मोढवाडिया ने कहा कि विश्व के शीर्ष पांच से छह हाई-टेक उद्योगों में से चार गुजरात में आ रहे हैं। कल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, सानंद में माइक्रोन सेमीकंडक्टर संयंत्र का उद्घाटन भारत के तकनीकी इतिहास में एक ऐतिहासिक घटना होगी।

उन्होंने आगे कहा कि इस विकास से प्रतिभा पलायन की समस्या कम हो रही है, क्योंकि भारतीय पेशेवर और सीईओ विदेशों से लौटकर गुजरात के औद्योगिक विकास में योगदान दे रहे हैं।

मंत्री ने कोविड-19 महामारी के दौरान गुजरात की सक्रिय प्रतिक्रिया का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने रिकॉर्ड समय में तीन टीके विकसित किए और 140 करोड़ नागरिकों को मुफ्त में उपलब्ध कराए।

उन्होंने कहा कि भारत ने अन्य देशों को भी टीकाकरण सहायता प्रदान की, जिससे एक चुनौती को अवसर में बदल दिया गया।

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने किसानों और कृषि उत्पादन को समर्थन देने के लिए उपाय लागू किए हैं।

मूंगफली की खरीद पर 15,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए, और मानसून की आपदाओं के दौरान 16,000 गांवों के किसानों के खातों में सीधे 11,000 करोड़ रुपए जमा किए गए, जिससे सर्वेक्षण प्रक्रियाओं में होने वाली देरी से बचा जा सका।

मोढवाडिया ने आगे कहा कि आधुनिक डिजिटल प्रणालियों के कारण अब किसान सरकारी कार्यालयों में जाए बिना ही भूमि अभिलेखों, जिनमें 7/12 और 8-ए शामिल हैं, को ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं।

गुजरात के वित्तीय प्रबंधन और बजटीय अनुशासन पर भी जोर दिया गया।

