विश्व के चार शीर्ष हाई-टेक उद्योग गुजरात में आ रहे हैं: मंत्री अर्जुन मोढवाडिया

गांधीनगर, 27 फरवरी (आईएएनएस) । गुजरात के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री अर्जुन मोढवाडिया ने शुक्रवार को कहा कि रणनीतिक निवेश और निर्णायक राजकोषीय प्रबंधन के कारण राज्य ने आर्थिक विकास, विनिर्माण और तकनीकी उन्नति में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अग्रणी स्थिति को मजबूत किया है।