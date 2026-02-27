संगमरमर की इमारत और छत पर स्विमिंग पूल, बच्चों को दूध तक नसीब नहीं : भूमिका द्विवेदी

भूमिका ने बताया, "मैं स्वरूपानंद महाराज को अपने दादाजी की तरह मानती हूं, क्योंकि महाराज जी मेरे दादाजी के पुराने मित्र रहे हैं। उनकी आज्ञा पर ही मैं 'धर्म और बनारस की संस्कृति' पर लिखने के उद्देश्य से बनारस गई थी। स्वरूपानंद महाराज जी अविमुक्तेश्वरानंद जी के गुरु रहे हैं। हालांकि, जब मैं पहले बनारस गई थी, तो लक्ष्मणदास गेस्ट हाउस में दो दिन के लिए रुकी थी, लेकिन जब इस बार गई, तो मठ में रहना बेहतर समझा, क्योंकि मेरा मानना है कि आश्रम में वैदिक नियमों का पालन होगा और शुद्ध शाकाहारी भोजन मिलेगा, और पैसे को लेकर मेरा ये था कि जहां रुकेंगे, वहां दिया ही जाएगा, तो आश्रम में मांगा जाएगा, तो दे देंगे। हालांकि, वे मेरे दादाजी के शिष्य हैं, तो वहां पर पैसे का सवाल नहीं होना चाहिए था।"