संतुलित पत्रकारिता में चुनौतियों के साथ-साथ उपलब्धियों को भी जिक्र जरूरी : उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन

डिजिटल युग की चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि सोशल मीडिया ने अभिव्यक्ति के रास्ते तो बढ़ा दिए हैं, लेकिन साथ ही गलत सूचना और ध्रुवीकरण को भी बढ़ावा दिया है, जो समाज के लिए गंभीर खतरा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शब्दों के परिणाम होते हैं, चित्र धारणाओं को आकार देते हैं और स्टोरीज विचारों को प्रभावित करती हैं। ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर पर राष्ट्रीय हितों की रक्षा के साथ-साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फैल रही गलत सूचनाओं और मनगढ़ंत खबरों के खिलाफ भी उतनी ही महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ी जा रही है। उन्होंने पत्रकारों से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने वाले माध्यम बनने और यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि राष्ट्रीय सुरक्षा अभियानों के दौरान उनके लेखन से सशस्त्र बलों का मनोबल बढ़े।