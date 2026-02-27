सिंगापुर-जापान का दौरा कर लौटे सीएम योगी, उद्यमियों को दिया यूपी में निवेश का न्योता

मुख्यमंत्री ने इस दौरे को उत्तर प्रदेश के औद्योगिक भविष्य को नई दिशा देने वाला बताया। सीएम योगी की इस यात्रा के दौरान प्रदेश सरकार को 1.5 लाख करोड़ रुपए के एमओयू तथा 2.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। इन निवेश प्रस्तावों के धरातल पर उतरने से 5 लाख से अधिक युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे।