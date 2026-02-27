सीबीआई कोर्ट ने पूर्व सेंट्रल एक्साइज सुपरिटेंडेंट को रिश्वत मामले में चार साल की सजा सुनाई

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में सख्त कार्रवाई जरूरी है, ताकि सरकारी तंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही बनी रहे। दोषी को चार वर्ष की कठोर कैद के साथ 40 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न भरने की स्थिति में अतिरिक्त सजा का प्रावधान भी रखा गया है। इस फैसले को भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।