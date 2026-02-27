स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की आवाज दबाने के लिए फर्जी और मनगढ़ंत आरोप लगाया गया : सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा

सत्य को कोई भी हरा नहीं सकता। शंकराचार्य जी करोड़ों हिंदुओं की आस्था और श्रद्धा के केंद्र हैं। उनकी गिरफ्तारी का प्रयास लोकतंत्र और सनातन धर्म पर क्रूर हमला था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शंकराचार्य जी को झूठा बदनाम करने के लिए उन पर जो फर्जी मुकदमा लगाया था, हाईकोर्ट के स्टे के बाद साबित हो गया कि सरकार उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाकर बदनाम करना चाहती है। 11 मार्च को वे लखनऊ संतों के साथ आना चाहते थे, इसलिए उन्हें लखनऊ आने से रोकने की साजिश थी। हाईकोर्ट ने विफल करने का काम किया है।