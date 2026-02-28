अंकिता लोखंडे ने अपनी पेट मौ के साथ शेयर कीं प्यारी तस्वीरें, ‘लाफ्टर शेफ्स’ के खास एपिसोड का दिया हिंट

अंकिता लोखंडे का जन्म 19 दिसंबर, 1984 को मध्य प्रदेश के इंदौर में एक महाराष्ट्रीयन परिवार में हुआ था। अभिनेत्री ने लोगों के बीच अपनी पहचान टीवी के लोकप्रिय सीरीयल 'पवित्र रिश्ता' से बनाई। इस शो में एक्ट्रेस ने अर्चना का एक प्रमुख किरदार निभाया था, जिससे उन्हें घर-घर में प्रसिद्धि मिली और इस उपलब्धि ने उन्हें टीवी की सबसे सफल अभिनेत्रियों में से एक बना दिया।