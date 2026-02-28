अंतरराष्ट्रीय ड्रग रैकेट का भंडाफोड़, 2.81 करोड़ की चरस जब्त, चार गिरफ्तार

मुंबई पुलिस की एंटी-नारकोटिक्स सेल (एएनसी) ने एक बड़े अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए करीब 2.81 करोड़ की चरस जब्त की गई है और चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यह ऑपरेशन मुंबई पुलिस की वर्ली यूनिट ने चलाया। पुलिस की छापेमारी में नेपाल से भारत में चरस लाने वाले नेटवर्क का खुलासा हुआ। तस्करी का रूट नेपाल से होते हुए बिहार के रास्ते मुंबई तक पहुंचता था। आरोपी रेलवे नेटवर्क के जरिए मुंबई में चरस की सप्लाई करते थे। यह सिंडिकेट पिछले कुछ महीनों से सक्रिय था और मुंबई में लगातार ड्रग्स पहुंचा रहा था।