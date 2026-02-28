अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 'भारती-नारी से नारायणी' सम्मेलन का होगा आयोजन

राष्ट्र सेविका समिति की प्रमुख कार्यवाहिका सीता गायत्री आंदनम और राष्ट्र सेविका समिति प्रांत प्रचार प्रमुख डॉ. रचना बाजपेयी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कार्यक्रम से संबंधित सभी जानकारी दी। सीता गायत्री आंदनम ने कहा, "भारती नारी से नारायणी समिट शक्ति का सम्मेलन है। यह महिलाओं के गौरव का एक समारोह है। यह उद्घोष नहीं है, किंतु यह सामाजिक परिवर्तन की यात्रा है जो अभी चल रही है, जिसमें एक सकारात्मक शक्ति को एकत्रित करने का प्रयास है। राष्ट्र सेविका समिति संगठन 90 सालों से समाज में महिलाओं की जो ताकत है, जो अंतःचेतना उनके अंदर है, उस चेतना को फिर से एक एक बार समाज को परिचित कराने का काम कर रही है। यह समिति केवल महिलाओं के लिए नहीं, पूरे समाज के विकास के लिए अनेक वर्षों से काम कर रही है।"