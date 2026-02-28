अंबिकेश्वर महादेव मंदिर: जहां एक साथ मिलते हैं श्रीकृष्ण, महादेव और महालक्ष्मी के दर्शन

वास्तुशैली की बात करें तो मंदिर 14 खंभों पर टिका है। मंदिर महालक्ष्मी के महालक्ष्मी यंत्र पर बना है, जो दिखने में चौकोर टुकड़े की तरह लगता है। बीते काफी वर्षों से मंदिर में पानी भरने लगा है, जिसे वहां के स्थानीय लोग ईश्वर का चमत्कार मानते हैं क्योंकि पानी शिवलिंग के पास से जमीन के ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन पानी आने का कोई कारण नहीं जानता। हालांकि हर साल मंदिर में पानी नहीं भरता, लेकिन बीते 30 सालों में मंदिर में 4 बार पानी भर चुका है। पानी भरने के बाद भी मंदिर में भक्तों की संख्या में कोई गिरावट नहीं आती।